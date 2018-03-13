ASUS выпускает ProArt PA32UC 32-дюймовый 4K HDR UHD IPS-монитор

2018-03-13, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ASUS ProArt PA32UC ; [84]
Недавно анонсирован выпуск ProArt PA32UC, 32-дюймовый 4K UHD IPS-монитора с Thunderbolt 3. Он имеет сертификацию Ultra HD Premium и обеспечивает HDR наряду с возможностями редактирования видео высокого класса.
ProArt PA32UC также оснащен передовой технологией калибровки, которая включает 14-битную таблицу поиска для точности цвета и 5 x 5 равномерности сетки. Windows и Mac OS сертифицированы, каждый ProArt PA32UC предварительно откалиброван, чтобы обеспечить точность цвета с значением ΔE ниже 2, обеспечивая идеальную производительность для графических дизайнеров, фотографов или тех, кто ищет высокую точность цветопередачи для создания контента.
ProArt P32UC имеет 32-дюймовую панель 4H UHD (3840 x 2160) 138ppi, которая обеспечивает исключительную ясность с лучшими деталями. Благодаря широкой цветовой гамме монитор превышает отраслевые стандарты, достигнув 85% Rec. 2020, 99,5% Adobe RGB, 95% DCI-P3 и 100% sRGB.


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