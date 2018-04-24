ASUS выпускает бюджетный игровой монитор VP228QG

ASUS запускает небольшой 21,5-дюймовый монитор Full HD, 1 мс, 75 Гц TN. Совместимость с Adaptive-Sync / FreeSync. VP228QG 21.5 "Full HD монитор с высоким коэффициентом контрастности 100 000 000: 1 и устраняет размытие изображения благодаря времени отклика 1 мс.«Технология GamePlus», которая может отображать данные о прицеливании, таймере, FPS на экране, может настраиваться при создании мультидисплейной предустановленной функции «Технология SplendidPlus», которая может создавать оптимальные настройки в соответствии с отображаемым содержимым, контур изображения We подчеркивайте и включайте уникальные функции, такие как технология Vivid Pixel Technology, чтобы уменьшить шум, «Blue Light Filter», чтобы уменьшить излишек синего.