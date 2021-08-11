ASUS выпускает игровой монитор TUF Gaming VG28UQL1A

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A был представлен на мероприятии CES 2021 и теперь модель скоро будет доступна в продаже. Монитор VG28UQL1A оснащен 28-дюймовой панелью с разрешением 4K UHD, частота обновления экрана составляет 144 Гц, а время отклика 1 мс (GtG). ASUS TUF Gaming VG28UQL1A имеет новейший стандарт HDMI 2.1 для обеспечения игрового процесса 4K 120 Гц на консолях. Новинка поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Монитор соответствует стандартам DisplayHDR 400 и имеет 90% цветовой охват DCI-P3, что обеспечивает исключительные цвета и контраст.

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A предлагает широкий набор настроек для улучшения изображения, кроме того, модель оснащена программной утилитой ASUS DisplayWidget Lite, которая позволяет легко и быстро настраивать параметры или настраивать эксклюзивные функции ASUS, такие как Shadow Boost, ASUS GameVisual и другие. Благодаря эргономичной подставке он обеспечивает регулировку наклона, поворота, поворота и высоты, так что вы можете легко найти идеальное положение для просмотра. Дисплей также совместим со стандартом VESA для настенного монтажа.

Монитор ASUS TUF Gaming VG28UQL1A будет доступен в уже в этом месяце.

Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming VG28UQL1A
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