ASUS выпускает игровой монитор TUF Gaming VG28UQL1A

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A предлагает широкий набор настроек для улучшения изображения, кроме того, модель оснащена программной утилитой ASUS DisplayWidget Lite, которая позволяет легко и быстро настраивать параметры или настраивать эксклюзивные функции ASUS, такие как Shadow Boost, ASUS GameVisual и другие. Благодаря эргономичной подставке он обеспечивает регулировку наклона, поворота, поворота и высоты, так что вы можете легко найти идеальное положение для просмотра. Дисплей также совместим со стандартом VESA для настенного монтажа.
Монитор ASUS TUF Gaming VG28UQL1A будет доступен в уже в этом месяце.