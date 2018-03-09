ASUS выпускают ProArt PA32UC 32-дюймовый UHD HDR-монитор

ASUS анонсировала ProArt PA32UC, 32-дюймовый 4K UHD IPS профессиональный монитор с Thunderbolt 3, 10000000: 1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) и углами обзора 178 °. ProArt PA32UC способен иметь 1000 кд / м2 яркости для чрезвычайно реалистичного HDR-режима, а также обеспечивает широкую цветовую гамму 85% Rec. 2020, 99,5% Adobe RGB, 95% DCI-P3 и 100% sRGB для редактирования видео высокого класса,ProArt PA32UC также оснащен передовой технологией калибровки, которая включает 14-битную таблицу поиска для точности цвета и 5 x 5 равномерности сетки. Windows-и Mac OS-сертифицированы, каждый ProArt PA32UC предварительно откалиброван, чтобы обеспечить точность цвета с значением ΔE ниже 2, обеспечивая идеальную производительность для графических дизайнеров, фотографов или всех, кто ищет высокую точность цветопередачи.