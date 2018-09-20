ASUS выпустила ROG Ryujin

Компания ASUS начинает продажи своей продвинутой системы жидкостного охлаждения ROG Ryujin. Это довольно интересная штука, которая предназначена в первую очередь для пользователей с неограниченным бюджетом. Вы точно не будете собирать бюджетную сборку с СЖО, у которой на помпе имеется экран с настройкой подсветки и прочими бонусами. Для тех пользователей, которые хотят от устройства получить максимум возможностей, данное решение будет просто идеальным — на рынке нет конкурентов с подобными возможностями, плюс система действительно неплохо охлаждает. Цена для рынка России уже названа — 20 тысяч рублей за вариант на две секции и 25 тысяч за три секции системы. Получается цена бюджетной видеокарты или неплохого процессора. Вот вам и развитие технологий — СЖО стоит как процессор.