Valve всё же выпустит Steam Machine в 2026 году

В пятницу компания Valve опубликовала в блоге новую запись относительно выхода устройств Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller, которая вызвала в сети бурю обсуждений. Суть в том, что тон публикации намекал на перенос релиза данных компьютеров и решений на более поздний срок, хотя официально это не подтверждалось. В блоге Valve написала, что «надеется выпустить устройства в 2026», и это прозвучало как шаг назад по сравнению с предыдущими обещаниями компании. Ещё в прошлом месяце она прямо заявляла, что не изменила планов выпустить все три новых аппаратных продукта «в первой половине года», хотя это уже было изменением по сравнению с первоначальной целью — «начало 2026» или «1 квартал 2026». Поэтому новая формулировка выглядела так, будто компания снова тихо переносит запуск.

Однако Valve вскоре сообщила журналистам, что это не так — все три устройства всё же поступят в продажу в этом году, несмотря на сложности, вызванные продолжающимся дефицитом памяти. При этом производитель буквально ничего не говорит о стоимости своих решений, которые были анонсированы более полугода назад. Это вполне логично — на данный момент компания не может сказать, какая цена будет на чипы памяти к моменту запуска устройств, а именно от неё зависит финальная цена продуктов в магазине. Так что сейчас сообщать геймерам цены было бы просто неправильно — к моменту запуска ценовую политику, возможно, пришлось бы менять, а это обычно вызывает волну негатива в сети.