AUO разрабатывает новые дисплеи с технологией ART

Компания AUO представила усовершенствованную безотражательную технологию "ART" для игровых и профессиональных мониторов.

Новая технология ART позволит пользователям дольше находится перед монитором, так как технология не вызывает усталость и напряжение для глаз. Благодаря антибликовому покрытию, дисплеи ART обеспечивают превосходное качество изображения.

AUO планирует выпустить 27-дюймовый дисплей QHD ART с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 1 мс. Также производитель готовит 32-дюймовую профессиональную панель монитора для редактирования 8K4K. Разрешение 8K позволяет отображать сверхвысокое разрешение до 275ppi.