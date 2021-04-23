AUO разрабатывает новые дисплеи с технологией ART

Компания AUO представила усовершенствованную безотражательную технологию "ART" для игровых и профессиональных мониторов.

Новая технология ART позволит пользователям дольше находится перед монитором, так как технология не вызывает усталость и напряжение для глаз. Благодаря антибликовому покрытию, дисплеи ART обеспечивают превосходное качество изображения.

AUO планирует выпустить 27-дюймовый дисплей QHD ART с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 1 мс. Также производитель готовит 32-дюймовую профессиональную панель монитора для редактирования 8K4K. Разрешение 8K позволяет отображать сверхвысокое разрешение до 275ppi.
Комментарии и отзывы AUO ART
Новости:
Представлен 144-Гц 4K-монитор Gigabyte Aorus FI32U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Aorus FI32U, которая получила 31,5-д...
Представлен игровой монитор ViewSonic VX2405-P-MHD-7

Компания ViewSonic представила геймерский монитор VX2405-P-MHD-7, который получил 23,8-дюймовую SuperClea...
OnePlus скоро выпустит веб-камеру для своих смарт-телевизоров

В настоящее время компания OnePlus продает пять моделей телевизоров в разных ценовых сегментах. Но никаки...
Представлен 200-Гц монитор MSI Optix MAG301RF

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix MAG301RF, который получил 29,5-дюймову...
Изогнутый игровой монитор Xiaomi Mi 34 появился в Индонезии

В 2019 году китайская компания Xiaomi представила Mi Surface Display в Китае в качестве своего первого из...
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4K
Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизаторомОбзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором
Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021
Samsung возобновила обновление до One UI...
Samsung возобновила обновление до One UIМеньше двух недель назад компания Samsung выпустила обновление фирменной прошивки One UI 3.1 для смартфон...
Oppo начинает развертывание ColorOS 11 н...
Oppo начинает развертывание ColorOS 11 нOppo начала развертывание стабильной версии пользовательского интерфейса ColorOS 11 на базе Android 11 дл...
Asus ROG Phone 5 посещает китайскую TENA...
Asus ROG Phone 5 посещает китайскую TENAAsus подтвердила появление следующего телефона ROG Phone на саммите по запуску чипсета Snapdragon 888. Те...
T-Force Gaming разработали модули памяти...
T-Force Gaming разработали модули памятиT-Force Gaming, дочерний бренд TEAMGROUP, подтвердил, что они разработали первые модули памяти DDR5 с под...
Лучший шредер для офиса. BRAUBERG S8 4.8...
Лучший шредер для офиса. BRAUBERG S8 4.8Шредер – это устройство для офиса, которое измельчает бумагу на тонкие полоски или мелкие квадратики. Чащ...
Опубликованы ночные фото с камерофона Xi...
Опубликованы ночные фото с камерофона Xi Недавно топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra был признан лучшим камерофоном на рынке по версии лаборатор...
BOE будет выпускать дисплеи для Samsung ...
BOE будет выпускать дисплеи для Samsung По слухам, ведущий китайский производитель дисплеев BOE получил одобрение от Samsung Electronics на поста...
ZTE Axon 30 Pro первым получит камеру на...
ZTE Axon 30 Pro первым получит камеру наСетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон ZTE Axon 30 Pro получит первую на рынке камеру...
Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931...
Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931Пароочиститель – это устройство, легко очищающее поверхности и ткани при помощи горячего пара. Производит...
Clock Tuner For Ryzen 2.0 добавляет новы...
Clock Tuner For Ryzen 2.0 добавляет новы"1usmus" выпустил новое обновление утилиты Clock Tuner For Ryzen 2.0. Теперь утилита поддерживает процесс...
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку бы...
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку быКомпания ASUS работает над выпуском серией смартфонов ZenFone 8. Ожидается, что линейка будет включать тр...
Камера Sony A1 оценена в 6500$...
Камера Sony A1 оценена в 6500$Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер Alpha флагманской моделью Sony A1, ...
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor