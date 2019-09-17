Acer Nitro EI431CR с большой диагональю

Официально представлен монитор Acer Nitro EI431CR, который является настоящей мечтой тех, кто работает с электронными таблицами. Дело в том, что данный монитор может похвастаться широким форматом — у него диагональ экрана 43 дюйма, но соотношение сторон 32:10. То есть, это довольно большой экран с широкими сторонами по горизонтали, который обеспечивает вас комфортом во время работы с картинками, видео, текстами, таблицами и прочим контентом. Очень классное решение и стоит всего 700 долларов, что по современным меркам очень даже прилично. Вопрос только в том, нужен ли вам именно такой монитор, ведь для игр он подойдет крайне слабо и не позволит наслаждаться шутерами или гонками в полном объеме. В этом плане Acer Nitro EI431CR плох.