Acer Nitro XR343CKP: игровой гигант уже в России

Компания Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Nitro XR343CKP. 34-дюймовая модель с огромным изогнутым экраном станет настоящим подарком для геймеров, которые ценят высокое качество изображения и отличную производительность. Новинка оборудована мощными встроенными динамиками, крючком для гарнитуры и USB-хабом для подключения внешних аксессуаров. Также монитор поддерживает современные игровые технологии и собственные разработки Acer в области защиты зрения пользователя.

Основные преимущества:
  • Acer Nitro XR343CKP — геймерская модель с большим изогнутым экраном и высокой производительностью.
  • Разрешение UltraWide WQHD (3440x1440) обеспечивает максимальную детализацию.
  • 34-дюймовый изогнутый экран с курватурой 1900R помогает сосредоточиться на играх на все 100%.
  • Современная матрица IPS — это качественная цветопередача с заводской калибровкой с Delta E<2 и широкими углами обзора.
  • Высокая производительность с частотой обновления экрана до 180 Гц и временем отклика в 0,5 мс в режиме разгона.
  • Поддержка технологии AMD FreeSync Premium для плавной смены кадров.
  • Технология VESA HDR 400 обеспечивает расширенный динамический диапазон и максимальную яркость изображения.
  • Встроенные динамики и USB-хаб для максимально комфортной игры и подключения/зарядки внешних аксессуаров.
  • Удобная эргономичная стойка с возможностями настройки положения экрана.
  • Виджет Acer Display Widget для быстрой настройки и функции KVM-переключателя для работы с несколькими системами.
  • Комплекс технологий Acer VisionCare для защиты зрения пользователя во время затяжных игровых марафонов.

Видимая мощь

Acer Nitro XR343CKP поражает воображение с первого взгляда. Огромный 34-дюймовый изогнутый экран идеально подходит для пользователей, которые предпочитают играть и работать, не отвлекаясь на окружающие факторы. Курватура экрана в 1900R охватывает почти всё поле зрения, поэтому игрок может заметить все важные объекты и соперников, даже не поворачивая голову. При этом безрамочная конструкция с технологией ZeroFrame усиливает этот эффект, а встроенные в монитор 7-ваттные динамики помогают убрать из игровой зоны лишние колонки и провода. Также Nitro XR343CKP оборудован удобным крючком для гарнитуры, а его эргономичная стойка поддерживает все необходимые функции для настройки положения экрана, включая поворот, наклон и изменение высоты над столом.

Для подключения к ПК новинка оборудована 2 портами HDMI и 2 портами DisplayPort. Вдобавок, монитор получил USB-хаб для подключения внешних накопителей, джойстиков и других аксессуаров. При желании пользователь даже может заряжать их одновременно с использованием. А для самых современных устройств предусмотрен порт USB Type-C с мощностью зарядки до 85 Вт. Nitro XR343CKP ко всему прочему поддерживает функцию KVM-переключателя, а это значит, что он идеально подходит для работы с несколькими системами, между которыми пользователь сможет переключаться практически мгновенно.

Для быстрой настройки изображения и включения уникальных функций монитора в Nitro XR343CKP есть собственный экранный виджет Acer Display Widget, который активируется одним нажатием клавиши. С его помощью пользователь сможет не только выбрать наиболее подходящий режим для конкретной игры, но и включить функцию Dark/Black Boost, которая подсвечивает самые тёмные участки экрана без потери детализации помогает найти спрятанные авторами секреты или притаившихся соперников.

Геймерские возможности

Nitro XR343CKP — это в первую очередь геймерский монитор, но это не значит, что качество его изображения уступает производительности. Огромный 34-дюймовый экран новинки выполнен на базе технологии IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали. Также, современная матрица и заводская калибровка с Delta E<2 позволили добиться естественной цветопередачи с 98-процентным охватом пространства DCI-P3. Разрешение 3440 х 1440 при соотношении сторон экрана 21:9 обеспечивает высокую детализацию картинки, а максимальную яркость и динамический диапазон удалось увеличить за счёт поддержки технологии VESA HDR 400. С ней даже в самых контрастных сценах с большим количеством ярких и тёмных участков пользователь сможет без проблем рассмотреть мельчайшие детали изображения.

Монитор отличается крайне высокой производительностью в играх и молниеносной реакцией на действия игрока. Частота обновления экрана до 180 Гц и время отклика до 0,5 мс в режиме разгона гарантируют отсутствие отвлекающих от игр шлейфов за быстро движущимися объектами. В то же время поддержка технологии AMD FreeSync Premium позволяет синхронизировать частоту обновления экрана и видеокарты, чтобы устранить разрывы при смене кадров и сделать картинку максимально плавной.

Позаботились инженеры Acer и о зрении игроков, которые любят часами просиживать за любимыми шутерами или стратегиями. Новинка поддерживает полный комплекс технологий Acer, который помогает снизить нагрузку на глаза и избежать лишней усталости. Среди них Flicker-Less, которая устраняет мерцание экрана, Bluelight Shield, которая борется с вредным излучением из синей части спектра света без потери качества цветопередачи, Low Dimming, которая позволяет снижать максимальную яркость экрана в условиях слабого освещения, а также антибликовое покрытие Comfyview.

Цена и доступность

Игровой монитор Acer Nitro XR343CKP (полное название модели - Nitro XR343CKPbmiipphuzx) появится в продаже в России 25 октября 2021 года. Рекомендованная розничная цена новинки стартует от 99 990 рублей.

Комментарии и отзывы Acer Nitro XR343CKP
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