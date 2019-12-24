Acer PM1 официально представили

2019-12-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer PM1; [68]
Какое-то время назад на просторах интернета активно обсуждали то, что крупные компании готовят к релизу сразу несколько портативных дисплеев, которые позволят подключать смартфон, планшет, ноутбук или даже игровую приставку в любой точке мира. Для этого достаточно иметь лишь источник питания. Теперь в релиз отправилась модель Acer PM1, которая выглядит привлекательно и действительно позволяет вам играть или смотреть контент в любой точке мира на большой диагонали. Это идеальный вариант для тех, кто много путешествует или хочет просто иметь дисплей на презентации. Удобно, но вот стоимость продукта пока что никто не называет. Будем ждать официального релиза на территории нашей страны, чтобы рассказать о возможностях продукта.


Комментарии и отзывы Acer PM1
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