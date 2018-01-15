Acer Predator BFGD выглядит очень круто

Как и обещали производители на CES 2018, вскоре на рынок выйдет просто тьма игровых мониторов с громадной диагональю. Вот компания Acer показала Predator BFGD, который при диагонали 65 дюймов выдает шикарную картинку и позволяет с удобством играть в игры и получать удовольствие в полной мере. Если посмотреть на характеристики данного продукта, то становится понятно, что у него нет параметров, уступающих обычному монитору. Но, при диагонали в 65 дюймов играть будет куда интереснее и приятнее, особенно если вы не хотите покупать телевизор для игр, а хотите монитор с большой диагональю. В этом плане производитель порадовал и показал реально крутое решение, правда ценник пока что не показывали. Теперь осталось дождаться релиза в России и тогда можно будет говорить о том, что монитор может конкурировать с чем-то.