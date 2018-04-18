Acer Predator Z271U выглядит очень интересно

В последнее время производители игровых девайсов прямо пошли во все тяжкие — кто-то выпускает мониторы с огромной диагональю, кто-то гнет матрицы, а кто-то делает мониторы вроде Acer Predator Z271U. Это достаточно крутой вариант, у которого диагональ приличная, разрешение и 165 Гц в кармане. Конечно, такой монитор нужен далеко не каждому пользователю — если вы играете по пару часов в сутки и вас вполне устраивает любое разрешение, любая диагональ и прочие характеристики, то нет смысла отдавать свои средства за столь дорогостоящий девайс. С другой стороны, 27 дюймов, изогнутая матрица IPS формата и 165 Гц позволяют играть с максимальным удовольствием и наслаждаться красочной плавной картинкой. Для многих это будет важный параметр, особенно если вы переживаете за свое зрение и не хотите его портить.