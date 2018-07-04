Acer ProDesigner BM270 создали для профессионалов

Официально представлен новый профессиональный монитор Acer ProDesigner BM270, который создан для работы с графическими редакторами и прочими проектами данного направления. Стоимость новинки составляет 1700 долларов, то есть это вариант исключительно для тех, кто на графике зарабатывает, а крутой монитор позволит зарабатывать больше. Диагональ дисплея составляет 27 дюймов, разрешение достигает 3840 на 2160 точек, то есть полноценное 4К, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и реальной цветопередачей. Шикарный продукт, который обязательно найдет своего покупателя — сейчас действительно добротных вариантов для профессионалов много, но не все они стоят вашего внимания. Данная модель точно стоит, осталось только ознакомиться с ней более детально.