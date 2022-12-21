Acer SpatialLabs позволит смотреть 3D без очков

Сегодня компания Acer официально анонсировала достаточно необычные устройства, которые сильно выделяются на фоне потенциальных конкурентов. Дело в том, что производитель представил миру дисплеи Acer SpatialLabs, которые позволяют получать объёмную картинку без использования специальных очков или какой-либо аппаратуры. Это значит, что если пользователь хочет получить эффект полного погружения в видеоигру или прочий контент, то ему достаточно купить данный дисплей, подключить его к системе и запустить воспроизведение контента, который поддерживает 3D-эффект. Получается достаточно крутой способ разнообразить свои развлечения в виртуальных мирах, да и количество контента, который поддерживается, просто огромный.

Пока что у компании имеется в данной линейке только два монитора, которые способны создавать стереоскопические объекты в 3D, но если продукт будет пользоваться спросом, то достаточно быстро компания выпустит и множество других моделей. Пока что нам не удалось оценить качество проекции, так что говорить о возможностях новой линейки мониторов можно исключительно по пресс-релизу. Но уже сейчас Acer SpatialLabs выглядит неким новым форматом мониторов, которые будут пользоваться внушительной популярностью в обозримом будущем. Ведь если компания сможет сделать их доступными, то желающих попробовать 3D без специальных очков будет очень много — не зря же в своё время телевизоры с этой функцией пользовались ошеломительным спросом.
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