Acer SpatialLabs позволит смотреть 3D без очков

Пока что у компании имеется в данной линейке только два монитора, которые способны создавать стереоскопические объекты в 3D, но если продукт будет пользоваться спросом, то достаточно быстро компания выпустит и множество других моделей. Пока что нам не удалось оценить качество проекции, так что говорить о возможностях новой линейки мониторов можно исключительно по пресс-релизу. Но уже сейчас Acer SpatialLabs выглядит неким новым форматом мониторов, которые будут пользоваться внушительной популярностью в обозримом будущем. Ведь если компания сможет сделать их доступными, то желающих попробовать 3D без специальных очков будет очень много — не зря же в своё время телевизоры с этой функцией пользовались ошеломительным спросом.