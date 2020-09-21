Acer анонсировала 4K монитор XV282K для онлайн шутеров

Acer анонсировала новый 4K монитор XV282K для шутеров. Помимо высокого разрешения и высокой частоты обновления экрана, монитор оснащен набором игровых функций.

Acer XV282K предлагает 28 дюймовую IPS-панель Innolux M280DCA AAS. Время отклика монитора 1 мс. 10-битная панель покрывает до 95% цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей сертифицирован по стандарту VESA HDR600, а также оснащен технологией FreeSync. Новинка обеспечивает защиту глаз от долго пользования.

Доступные разъемы включают DisplayPort и 2 порта HDMI 2.1. Также есть разъем 3,5 мм для аудиовыхода, 4 порта USB 3.0, 2 динамика мощностью 2 Вт. Подставка позволяет пользователю регулировать высоту монитора, наклонять и поворачивать на 90 градусов. Есть поддержка крепления VESA 100 на 100 мм.

Монитор Acer XV282K поступит в продажу с января 2021 года.