Acer показала Predator X27

Компания Acer анонсировала свой флагманский монитор Predator X27 с ценником 1999 долларов. Сразу становится понятно, что монитор создавали для узкого круга пользователей, которые ценят в такого рода устройствах максимальные возможности и хотят получить крутые технологии, даже если они будут очень дорого стоить. Диагональ дисплея у новинки составляет 27 дюймов, разрешение достигает 4К, время отклика 4 мс. Это не похоже на монитор для киберспорта, ведь время отклика немного отстает, но для всех остальных игровых задач это прямо лучшее решение из всех, что есть на рынке. Сюда и HDR поставили, и поддержку видеокарт NVIDIA. Мы более детально расскажем о мониторе совсем скоро, но и так понятно, что это шикарная модель, которую будут хотеть все. Правда, с таким ценником реальных владельцев будет не так много.