Acer представил монитор с разрешением 2K

Ami представляет безрамочный дизайн с 27 диагональю. IPS матрица с углами обзора 178 градусов. Разрешение составляет WQHD 2560 x 1440 пикселей с частотой обновления экрана 75 Гц.

Монитор предоставляет широкий спектр функций, включая разъем HDMI и порт Displayport 1.2. VG270U поддерживает технологию AMD FreeSync, а время отклика составляет 1 мс, это относит его к разъяду игровых мониторов.

Подставка монитора обеспечивает регулировку наклона. Экран оснащен функцией Black Boost. Встроенное ПО Display Widget позволит настроить монитор под ваши задачи. Стоимость Acer VG270U 279 долларов.