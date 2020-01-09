Acer представила еще один вариант монитора Predator

Еще один монитор серии Predator был представлен на выставке CES в Лас-Вегасе. Predator X38 первый изогнутый монитор компании.

Acer Predator X38 имеет кривизну 2300R с диагональю 37,5 дюймов. Монитор использует IPS матрицу и предлагает разрешения 3840 x 1600 пикселей (UWQHD +). Время отклика составляет 1 мс, а частота обновления экрана равна 175 Гц, в режиме разгона.

Predator X38 поддерживает технологию G-Sync от NVIDIA и имеет сертификат DisplayHDR 400. Монитор оборудован разъемом DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 портом и имеется двухпортовый USB 3.0. Монитор оснащен двумя динамиками и аудиовыходом 3,5 мм. Эргономичная подставка может регулировать высоту, наклон и поворот дисплея.

Predator X38 поступит в продажу в Европе в апреле за 2199 евро.