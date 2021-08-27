Acer представила игровой 2K монитор Predator XB273UNV

Компания Acer представила монитор Predator XB273UNV — новую модель из игровой линейки, завоевавшей популярность по всему миру. Как и остальные представители семейства Predator, этот 27-дюймовый монитор, в первую очередь, ориентирован на пользователей, которым внешний вид и стиль устройства важны не меньше высокой производительности.

В Predator XB273UNV применяется матрица IPS с технологией Agile-Splendor. Благодаря этому монитор может похвастаться широкими углами обзора в 178 градусов и отличной производительностью. Поддержка технологии Vesa Certified DisplayHDR 400 позволила расширить динамический диапазон новинки и увеличить максимальную яркость экрана. При этом качественная заводская калибровка с Delta E<1 и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 обеспечивают цветам и оттенкам естественность и насыщенность. Практически безрамочный экран ZeroFrame поддерживает разрешение WQHD (2560 х 1440 пикселей) для максимальной детализации. Частота обновления экрана составляет 170 Гц (в режиме разгона), время отклика 1 мс, а также монитор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC Compatible.

Чтобы защитить зрение геймера, в XB273UNV применяется целый комплекс специальных возможностей — VisionCare 4.0, — который обеспечивает насыщенность цвета и высокое качество изображения, при этом снижает нагрузку на зрение даже во время затяжных игровых сессий. В него входят технологии LightSense и ColorSense, которые через встроенный датчик анализируют уровень освещенности помещения и источник света и регулируют степень яркости и тепло цветов на экране в зависимости от этих факторов.

Также используется высокоэффективная энергосберегающая технология ProxiSense, которая переводит устройство в спящий режим, если в определенный запрограммированный срок индикатор присутствия не обнаруживает пользователя за экраном. Устройство оборудовано системой управления фоновой подсветкой AdaptiveLight и антибликовым покрытием экрана ComfyView. Технология BlueLightShield Pro борется с воздействием вредного излучения из синей части спектра света, не искажая цветов, Flickerless уменьшает уровень мерцания экрана, а Low Dimming позволяет подстроить его яркость под внешнее освещение в комнате.

Predator XB273UNV выглядит агрессивно и немного футуристично за счёт минимальных рамок вокруг экрана и стойки необычной формы. Также стойка позволяет с комфортом настроить положение экрана под потребности пользователя, включая смену его высоты над столом (до 115 мм), наклон (от -5°до 25°), поворот (+/-20) и перевод в портретный режим. А RGB-подсветка на задней панели монитора синхронизируется с музыкой или видео на экране при помощи фирменного приложения. Для подключения к ПК в Predator XB273UNV предусмотрено сразу 2 порта HDMI 2.0 и 1 DisplayPort 1.2. На корпусе расположен удобный USB-хаб на 4 разъёма USB 3.0. А для любителей минимально загружать своё игровое пространство лишними кабелями в монитор встроены мощные 2-ваттные динамики и есть разъём для наушников на случай игровых марафонов до поздней ночи.

Игровой монитор Predator XB273UNV уже доступен в продаже в сети магазинов 4k-monitor по цене 49 990 рублей.
Комментарии и отзывы Acer XB273UNV
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