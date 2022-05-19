Acer представила линейку 3D дисплеев SpatialLabs View Series

Сегодня Acer объявила о двух дополнениях к своей линейке продуктов SpatialLabs: Acer SpatialLabs View для развлечений и Acer SpatialLabs View Pro для коммерческой аудитории. Оба устройства являются автономными 15,6-дюймовыми 4K-дисплеями, которые можно подключить к любому ПК, предоставляя пользователям портативный доступ к набору возможностей SpatialLabs. Однако это поколение устройств предназначено не только для высококвалифицированных создателей контента, но и предлагает геймерам и любителям домашних развлечений безочковую стереоскопическую 3D-технологию.

SpatialLabs TrueGame — это новое устройство, которое привносит стереоскопическое 3D в игровой мир, позволяя игрокам наслаждаться любимыми играми во всем их великолепии. Это возможно, потому что игры в основном создаются с учетом трех измерений: разработчики включают информацию о глубине в каждую сцену и объект, которые они создают. SpatialLabs использует эту уже существующую информацию для представления игр в стереоскопическом 3D. Специальный предварительно настроенный 3D-профиль будет доступен для каждой игры из более чем 50 современных и классических игр при запуске, чтобы предложить игрокам беспроблемный опыт с любимыми играми, а профили для дополнительных игр будут добавляться на постоянной основе.

Запатентованное приложение Acer SpatialLabs Go использует технологию искусственного интеллекта, которая позволяет создавать стереоскопический 3D-контент практически из всего, что можно отобразить в полноэкранном режиме, одним нажатием кнопки. Фотографии исчезают с экрана, простые веб-игры становятся немного более захватывающими, а видео выходит на новый уровень погружения в режиме реального времени. Самое главное, вы можете создавать свой собственный контент, снимая несколько фотографий или видео на свои устройства, а после того, как ресурсы будут импортированы в систему, вы можете использовать SpatialLabs Go для создания смоделированных стереофонических 3D-изображений.

Acer SpatialLabs View Pro призван сделать жизнь авторов проще. С этой целью встроенная поддержка всех основных форматов файлов, включая недавно добавленную поддержку Datasmith, означает, что создатели могут использовать программное обеспечение для 3D-дизайна, такое как Revit, Solidworks и Cinema 4D, путем установки подключаемых модулей экспорта Datasmith. Интеграция со Sketchfab еще больше упрощает процесс создания, предоставляя пользователям доступ к обширной онлайн-библиотеке бесплатных и премиальных 3D-ресурсов, которые можно использовать в своих собственных проектах. Поскольку точность цветопередачи имеет решающее значение для дизайнерских работ, 15,6-дюймовый дисплей View Pro с разрешением 4K покрывает 100% цветовой гаммы Adobe RGB.
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