Acer представила мониторы линейки Predator

Acer анонсировала новые игровые монитора линейки Predator.

Predator X34 GS -34-дюймовый монитор с IPS-панелью и разрешением UltraWide QHD (3440x1440 пикселей). Монитор совместим с NVIDIA G-SYNC. Частота обновления экрана до 180 Гц посредством разгона.

Мониторы XB323U GX, XB273U NV и XB253Q GW предлагают высокую частоту обновления и поддержку VESA DisplayHDR. Более подробные характеристики появятся позже.

Модель Predator XB273U NV - один из первых мониторов сертифицированных TÜV Rheinland Eyesafe. Кроме того, монитор предлагает новые функции среди которых, LightSense, AdaptiveLight, ColorSense и ProxiSense.

Также был анонсирован монитор Predator XB253Q GW. Это 25-дюймовый монитор с разрешением 1920x1080 пикселей. Он имеет возможность разгона частоты обновления до 280 Гц. На данный момент, информация о доступности и ценах отсутствует.
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