Acer представила на российском рынке игровой монитор Predator XB253QGZ с частотой 240 Гц

Компания Acer представила на российском рынке игровой монитор Predator XB253QGZ.

Дизайн и возможности

Predator XB253QGZ получил стильный и агрессивный дизайн, который подчеркивает игровую направленность монитора. Приятная подсветка выгодно выделяет новинку и позволяет стать монитору настоящим украшением игровой станции. Стильная трехлучевая подставка выполнена из металла и поддерживает изменение угла наклона от -5° до -25°, поворот в горизонтальной плоскости +/-20°, изменение высоты в пределах 115 мм и портретный режим.

Безрамочная по трем сторонам конструкция экрана и поддержка VESA крепления позволяет легко создать систему из нескольких мониторов и поместить ее не только на столе, но и стене или специальных кронштейнах. Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI (2.0) и один DisplayPort 1,2а. Это позволяет подключить монитор к нескольким источникам сигнала одновременно. А для подключения дополнительной периферии имеется USB-хаб и выход на наушники.

Скорость и цветопередача

Настройка монитора осуществляется при помощи удобных кнопок и пятипозиционного джойстика на задней панели. А для более простого управления имеется утилита Acer Display Widget. С ее помощью можно произвести не только полную настройку изображения, но и переключаться между режимами и настроить адаптивную подсветку на корпусе.Predator XB253QGZ оснащен 24,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 х 1080. Выбранное разрешение (FullHD) отлично подходит к диагонали монитора и значительно снижает нагрузку на систему, позволяя добиться лучшей производительности в играх при меньшей нагрузке на видеокарту. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству sRGB на 99%, что обеспечивает качественную цветопередачу с яркими и насыщенными цветами без искажений. IPS матрица обладает максимальными углами обзора, а поддержка технологии Acer ComfyView, устраняющей блики, позволяет располагать монитор в любом месте, не боясь попадания на экран солнечных лучей или света от других источников. Этому же способствует и высокая максимальная яркость в 400 нит. Завершают картину сертификат VESA DisplayHDR 400 и поддержка технологии Black Boost, которые обеспечивают высокий уровень контрастности и лучшую глубину черного цвета, а также дают возможность настройки затемнения.

Забота о зрении

Основные параметры игрового монитора – это скорость отклика и частота обновления экрана. И по этим пунктам Predator XB253QGZ демонстрирует отличные результаты. Молниеносная реакция достигается за счет минимального времени отклика равного 0,5 мс. А частота обновления до 240 Гц и поддержка технологий G-Sync Compatible/FreeSync обеспечивают плавное изображение без разрывов, артефактов и шлейфов даже в самых динамичных сценах.Predator XB253QGZ имеет поддержку всех популярных технологий защиты зрения. В их числе Acer Flicker-less (уменьшает мерцание подсветки), Acer BlueLightShield (уменьшает свечение синего спектра света, который наиболее опасен для глаз) и Low dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения). Они позволяют находиться перед экраном монитора большее время без усталости глаз и вреда для здоровья.

Цена и доступность

Predator XB253QGZ уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена составит 39 390 рублей.