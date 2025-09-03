Acer представила новые геймерские мониторы

На выставке IFA в Берлине компания Acer, известный производитель компьютерной техники и периферии, представила новые устройства, среди которых оказались и свежие модели мониторов серий Nitro и Predator. Эти дисплеи ориентированы на требовательных геймеров и предлагают продвинутые характеристики, охватывая разные ценовые сегменты. В линейке Nitro появятся четыре модели с диагональю 27 или 40 дюймов и выбором между IPS- и VA-матрицами. Флагманом можно назвать Nitro XV275K V6 — 27-дюймовый 4K-монитор с частотой обновления до 180 Гц. Он обеспечивает высокую детализацию и плавность картинки, поддерживает подключение через два HDMI 2.1 или DisplayPort 1.4, а благодаря технологии DFR способен работать не только в режиме 4K при 180 Гц, но и в 1080p при 360 Гц.

Для более доступного сегмента предложен Nitro XV273U W1 с 27-дюймовым IPS-экраном и разрешением 2560х1440 пикселей. Из коробки монитор работает на частоте 240 Гц, но может быть разогнан до 275 Гц. Контраст стандартный — 1000:1, при этом цветовой охват достигает 95% DCI-P3, что обеспечивает насыщенные оттенки. Максимальная яркость ниже, чем у 4K-модели, но 400 нит в SDR и 500 нит в HDR достаточно даже для ярко освещённых помещений. Отдельного внимания заслуживает Nitro XV270X — дисплей с разрешением 5K (5120х2880 пикселей) и частотой до 72 Гц. В режиме DFR он переключается на 2К при 144 Гц, что делает его интересным вариантом для игр и особенно удобным для создателей контента благодаря высокой плотности пикселей и увеличенной контрастности 2000:1.