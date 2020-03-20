Acer представила новый монитор CB342CK

2020-03-20, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Acer CB342CKC; [17]
Компания Acer представляет обновленную версию монитора под названием Acer CB342CKC. Монитор оснащен 34-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3440 x 1440 пикселей, 99% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 250 кд / м² и пиковой яркостью 400 кд / м², и имеет сертификат DisplayHDR 400.

Acer CB342CKC поддерживает AMD FreeSync и частоту динамического обновления до 75 Гц и время отклика VRB 1 мс. Новая модель имеет концентратор USB 3.1, который включает в себя два выходных порта USB Type-A и порт USB Type-C 3.1. Есть два входа HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 вместе с 3,5 мм разъемом для наушников.

Также Acer CB342CKC имеет эргономичную подставку, которая обеспечивает регулировку высоты до 150 мм, регулировку наклона от -5 до 35 градусов, поворот в любом направлении на 180 градусов.

Цена и доступность:

Монитор Acer CB342CKC будет доступен в мае по цене 549 евро.

Комментарии и отзывы Acer CB342CKC
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