Acer представила портативные мониторы с 3D

Технология 3D без очков от Acer наконец-то доступно не только на ноутбуке. Компания представила портативные мониторы SpatialLabs View и SpatialLabs View Pro, которые обеспечивают геймерам и создателям контента более захватывающую технологию отображения контента. Оба 15,6-дюймовых дисплея обеспечивают стереоскопическое 3D для контента, который либо имеет готовы профиль от разработчиков (поддерживается более 50 игр), либо правильный плагин экспорта (касается фильмов). Экраны могут преобразовывать 2D-контент в 3D, и они по-прежнему будут полезны в качестве мониторов 4K с яркостью 400 нит и 100-процентным цветовым охватом Adobe RGB.

Различия между моделями в основном сводятся к настройкам для конкретной аудитории. Pro основан на обычном представлении SpatialLabs View с творческими технологиями и «интеллектуальным промышленным дизайном», которые помогают развертывать его в полевых условиях. Вы даже можете использовать настенное крепление VESA, если вам нужно более постоянное присутствие гаджета. Но если вы хотите этот гаджет, вам придется подождать до лета для любой модели из представленных. При этом Acer еще не назвала цены, но эти автономные мониторы должны быть значительно более доступными, чем 1700 долларов, которые компания первоначально брала за самый дешевый 3D-ноутбук. Вопрос только в том, нужен ли вам 3D-монитор даже за эти деньги, ведь помимо развлечений он не дает каких-либо значимых преимуществ по сравнению с обычными моделями.
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