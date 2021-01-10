Acer представила три игровых монитора с частотой обновления до 275 Гц

Acer Nitro XV282K KV

Компания Acer анонсировала три игровых монитора в преддверии выставки CES 2021.Эта модель является самой дешевой из трех по цене 899,99 долларов. Acer рекламирует его как лучший вариант для игровых консолей нового поколения - PS5 и Xbox Series X, поскольку он поддерживает 4K UHD 120 Гц с VRR.

Он оснащен 28-дюймовой IPS панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей и частотой обновления до 144 Гц и временем отклика 1 мс. Экран может похвастаться цветовым охватом 90% DCI-P3, контрастностью 100000000: 1, а также AMD FreeSync Premium.

Acer Predator XB273U NX

Эта модель стоит 1099,99 долларов. В соответствии со спецификациями, этот монитор оснащен 27-дюймовой IPS панелью с разрешением 2560 x 1440 пикселей частотой обновления до 275 Гц и временем отклика 0,5 с.

Acer Predator XB323QK NV

Этот экран HDR также поддерживает анализатор задержки NVIDIA Reflex, NVIDIA G-SYNC и имеет цветовую гамму 95% DCI-P3.Эта модель самая дорогая и оснащена 31,5-дюймовой IPS с разрешением 3840 x 2160 пикселей и частотой обновления до 144 Гц.

Монитор не только поддерживает NVIDIA G-SYNC, но и имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.

Другие функции включают 90% цветовой охват DCI-P3. Acer Predator XB323QK NV будет стоить 1199,99 долларов США.