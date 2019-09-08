Acer представляет линейку игровых мониторов Nitro XV3

Acer представила новую серию игровых мониторов Nitro. Новая серия Acer Nitro XV3 оснащена четырьмя новыми мониторами для геймеров, которые обеспечивают высокую частоту обновления и высокое разрешение.

Совместимые с NVIDIA G-SYNC, новые мониторы Nitro по умолчанию поддерживают переменные частоты обновления (VRR) при подключении к графическим картам NVIDIA GeForce GTX 10-й серии и GeForce RTX 20-й серии для поддержки динамической частоты обновления, устраняя разрыв экрана и минимизируя отставание.

Эти новые мониторы IPS также оснащены технологией Adaptive-Sync, чтобы удовлетворить потребность игроков в играх с высоким разрешением благодаря невероятно быстрому времени отклика до 1 мс и Visual Response Boost (VRB) для плавного игрового процесса.

Игровые мониторы Acer Nitro выпускаются в четырех конфигурациях:

Acer Nitro XV273U S 27-дюймовый WQHD 165 Гц

Acer Nitro XV273 X 27-дюймовый Full HD 240 Гц

Acer Nitro XV253Q X 24,5-дюймовый Full HD 240 Гц

Acer Nitro XV253Q P 24,5-дюймовый Full HD 144 Гц

В серии Nitro XV3 используется новейшая технология Acer Agile-Splendor, в которой используются панели с быстрыми жидкими кристаллами, а также с широкой цветовой гаммой sRGB 99%. Мониторы, сертифицированные DisplayHDR 400, обеспечивают сверхбыстрое время отклика до 1 мс VRB (Visual Response Boost), что обеспечивает четкие изображения без размытия, феноменальную цветопередачу и более реалистичные и естественные изображения.Все мониторы оснащены игровым режимом Acer, восемью предустановленными режимами отображения для оптимизации визуальных эффектов для различных типов контента. Функция может быть легко доступна с помощью горячей клавиши или в меню настроек (OSD).

Acer VisionCare с технологиями Flickerless, BlueLightShield, ComfyView и малым затемнением делает просмотр более комфортным в течение длительных игровых периодов. Серия Acer Nitro XV3 также имеет эргономичную подставку с поворотом и наклоном на 20 градусов. Быстроразъемный дизайн позволяет отделить монитор от его подставки, чтобы его можно было закрепить на стене VESA, чтобы освободить место на столе.