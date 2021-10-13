Acer представляет ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для работы с 3D-графикой

Acer объявила о выходе ноутбука ConceptD 7 SpatialLabs™ Edition laptop (CN715-73G), предлагающего дизайнерам и разработчикам потрясающие стереоскопические возможности без использования специальных очков. Эта портативная рабочая станция идеально подходит для работы с 3D-графикой благодаря наличию Acer SpatialLabs, комплекта оптических, дисплейных и сенсорных технологий с возможностью отрисовки в режиме реального времени для получения трехмерного изображения без использования специальных очков. Его дополняет экосистема NVIDIA Studio, в которой мобильные видеокарты NVIDIA ® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPUs в сочетании с уникальными драйверами Studio позволяют максимально раскрыть возможности приложений для работы с графикой. Проще говоря, новый ConceptD 7 - идеальный ноутбук как для 3D-моделирования, так и для иного процесса разработок.

Также были анонсированы 15,6-дюймовая версия ConceptD 3 Ezel и версия 16:10 ConceptD 3.

Ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs™ Edition оснащается процессорами Intel® Core ™ 11-го поколения серии H и самыми разнообразными видеокартами вплоть до NVIDIA ® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU, давая огромный простор для творчества.

Благодаря последнему обновлению приложение SpatialLabs Go теперь использует ИИ для автоматического преобразования и отображения двухмерного контента в стереоскопический трехмерный, например, видео, фотографий, простых игр и изображения с веб-камеры.

Модельный ряд ConceptD 3 пополнился новыми моделями 16-дюймовых ноутбуков с соотношением сторон 16:10 и новыми 15,6-дюймовыми ноутбуками-трансформерами.

Для визуализации 3D-моделей в режиме реального времени требуется действительно мощное устройство, в связи с этим в максимальной комплектации ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition оснащается процессором Intel ® Core ™ i7 11-го поколения, мобильной видеокартой NVIDIA ® GeForce RTX ™ 3080 Laptop GPU, оперативной памятью DDR4 объемом 64 Гб и твердотельным накопителем NVMe PCIe емкостью 2 ТБ []. Мощное аппаратное обеспечение дополняется дисплеем формата UHD 4K с сертификацией PANTONE®, обладающим множеством технологий обработки цвета, позволяющих охватить 100% цветовой гаммы Adobe RGB и достичь исключительной точности цветопередачи Delta E <2 на стереоскопическом изображении экрана ноутбука в 3D.

Над экраном находятся несколько стереокамер, которые отслеживают положение и движения глаз и головы пользователя для формирования объемного изображения. Это достигается путем проецирования отдельно для каждого глаза двух слегка отличающихся изображений через оптическую линзу, прикрепленную к дисплею. Технологии визуализации реального времени позволяют это делать мгновенно – если пользователь поворачивает голову, стереоскопическое 3D-изображение корректируется таким образом, словно пользователь осматривает объект. Кроме того, ноутбук оснащен рядом интеллектуальных технологий, которые выполняют такие задачи, как создание объемного изображения, позволяя преобразовывать стандартный двухмерный контент в стереоскопический.

Не требующее предварительной настройки ПО SpatialLabs™ позволяет конструкторам вживую увидеть результаты своей работы в режиме реального времени. Поддержка всех основных форматов 3D-файлов [ ] позволяет на основе 3D-моделей формировать объемное стереоскопическое изображение, просто импортируя эти модели в средство просмотра моделей SpatialLabs, где также можно настраивать освещение, текстуры и фоны HDRI для поиска оптимальных настроек отображения. Кроме того, дополнения SpatialLabs Model Viewer в настоящее время доступны для восьми программных пакетов для работы с 3D-графикой [] , включая Autodesk Fusion 360, Rhinoceros и Zbrush, что позволяет экспортировать модели, созданные в этих приложениях, в средство просмотра моделей SpatialLabs Model Viewer одним щелчком мыши для их просмотра в стереоскопическом 3D-режиме в процессе получения разрешений от независимых поставщиков программного обеспечения.

Ноутбук также можно использовать в сочетании с двухмерным широкоформатным монитором, что позволяет создавать или редактировать контент на внешнем мониторе, а затем просматривать любые изменения, вносимые в режиме реального времени в трехмерном виде на устройстве с поддержкой функции SpatialLabs. Это ускоряет процесс выявления проблем при проектировании и кардинально улучшает рабочий процесс: разработчики продуктов могут использовать SpatialLabs Model Viewer, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть проектируемый элемент, вместо того чтобы тратить время и ресурсы на его изготовление. У руководителей и рядовых сотрудников теперь имеется возможность обеспечивать более четкую обратную связь на каждом этапе проекта, а заказчики могут визуализировать проект, чтобы убедиться, что он соответствует их ожиданиям.

Кроме того, в запатентованном решении Acer SpatialLabs Go теперь используются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют создавать стереоскопический 3D-контент из почти любого 2D-контента, способного отображаться в полноэкранном режиме, например, фотографии, видео, простые игры и даже видеоконференции.

В мае 2021 года в рамках SpatialLabs компания Acer запустила программу для разработчиков, посвященную Unreal Engine, инструменту реального времени для редактирования трехмерных моделей, который дает создателям контента возможность реализовывать свои идеи. Данная программа позволила разработчикам значительно ускорить работу без ущерба для качества и масштабируемости. С выходом ноутбука ConceptD 7 SpatialLabs Edition компания Acer также запустила сайт SpatialLabs для разработчиков, где они могут получить доступ ко всем инструментам, включая плагин

Unreal Engine, а также поддержку решения Ultraleap Hand Tracking. Использование аппаратного и программного обеспечения Ultraleap позволяет вводить команды при помощи жестов, не используя мышь или ручной контроллер. Это упрощает работу с дисплеями «высокой проходимости», например, в музее или выставочном зале, и сокращает количество людей, которым необходимо прикасаться к устройству.

В рамках программы разработчики совместно с Acer работают над целым рядом инновационных материалов, приложений и проектов, созданных с помощью ноутбуков ConceptD 7 SpatialLabs Edition laptop. Вот некоторые примеры:

Конфигуратор автомобилей позволяет дилерам показывать покупателям различные модели и опции, даже если в автосалоне нет автомобиля аналогичной конфигурации

Дизайнеры интерьера могут проводить для клиентов пошаговые демонстрации, чтобы помочь им лучше представить помещение и расположение каждого объекта в этом помещении

Технологии захвата движения позволяют создавать трехмерные видеоролики, благодаря чему пользователи могут любоваться объемными видеозаписями из любой точки мира

Система геопространственного наблюдения за землей объединяет снимки высокого разрешения, получаемые со спутников, воздушных платформ и глубоководных датчиков, а затем объединяет их для создания трехмерных ландшафтов

Компания Acer также расширила линейку ConceptD 3, дополнив ее несколькими новыми моделями, такими как новый 16-дюймовый ноутбук (CN316-73G) с соотношением сторон 16:10 и новый 15,6-дюймовый трансформер (CC315-73G) с электромагнитным стилусом Wacom EMR. Также доступны модели ConceptD 3 Pro (CN316-73P) и ConceptD3 Ezel Pro (CC315-73P), оснащенные процессором Intel ® Core ™ i7 с частотой до 4,6 ГГц и мобильной видеокартой NVIDIA T1200.

Для всех новых ноутбуков ConceptD 3 характерен современный дизайн, отличающийся безупречным белым покрытием MAO (микродугового окисления), устойчивым к появлению пятен и истиранию, которое защищает корпус из магниевого сплава. Помимо этого, на дисплее с сертификацией PANTONE®, обладающем точностью цветопередачи Delta E <2, все мельчайшие детали выглядят точно так, как задумано автором.