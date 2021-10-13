Acer представляет новые мониторы и проектор стандарта 4К для домашних развлечений

Сегодня компания Acer объявила об обновлении линеек проекторов и мониторов, которые открывают новые возможности для геймеров и энтузиастов домашних развлечений. Новый производительный и экологичный лазерный проектор с разрешением 4К предназначен для массового рынка. Также доступны два новых монитора: один с дисплеем стандарта WQHD с матрицей IPS [ 1 ] для профессиональных пользователей, которые работают и развлекаются дома, а другой с дисплеем стандарта WQHD с частотой обновления 300 Гц для настоящих геймеров.

Acer L811 – ультракороткофокусный проектор с разрешением 4К, совместимым с HDR10, поддержкой HDR-10 и яркостью 3 000 люмен для создания незабываемых впечатлений от просмотра видео в домашних условиях.

Nitro XV272U KF – 27-дюймовый монитор стандарта WQHD с частотой обновления 300 Гц, обеспечивающий качественно иной уровень игры.

Acer CB273U – это 27-дюймовый монитор стандарта WQHD (2560x1440) с матрицей IPS[], обладающий насыщенным 8-битным цветом, что делает его идеальным решением для редактирования фотографий и дизайна.

The Acer L811 - это ультракороткофокусный лазерный проектор с разрешением 4К, совместимым с HDR10, поддержкой HDR 10 и яркостью 3 000 лм для создания незабываемых впечатлений от просмотра видео в домашних условиях. Благодаря возможности работать с изображением диагональю 120 дюймов с расстояния всего 0,312 м, устройство позволяет игнорировать ограничения по площади и разместить большой экран даже в маленьком помещении. И без того превосходное качество изображения дополнительно повышается за счет контрастности 2 000 000:1, что позволяет получить глубокий черный цвет, а технология Acer LumiSense анализирует видеосигнал на покадровой основе, а затем динамически регулирует уровень яркости для обеспечения наилучшего качества изображения. Изображение также можно проецировать в формате 3D с частотой кадров 144 Гц в режиме 3D Blu-Ray.

На проекторе установлен магазин приложений [], который без предварительной настройки и подключения проводов позволяет пользоваться различными стриминговыми сервисами, социальными сетями и многим другим. Также возможна беспроводная трансляция контента через Miracast при использовании устройств на базе Android или Windows или через EShare при использовании iOS или Android. Низкая задержка входного сигнала, опция 240 Гц /1080P и два встроенных динамика мощностью 10 Вт с технологией Acer TrueHarmony ™ обеспечивают высокое качество изображения и звука, а технология Acer EcoProjection снижает энергопотребление в режиме ожидания до 66%, чтобы продлить срок службы лазера до 30 000 часов. Помимо долгого срока службы, лазерные проекторы также более экологичны, поскольку их источник света не содержит ртути. Проектор также способен работать в круглосуточном режиме с гарантией надежности и высокого качества изображения в любое время.

Проектор L811 обладает сертификатом защиты от пыли (IP6X), который является самым высоким классом защиты от твердых частиц, что делает его очень надежным устройством, способным работать даже в условиях сильного запыления или на улице. Кроме этого, возможность регулировки трапеции и каждого из четырех углов проекции позволяет легко разместить его в любом месте, гармонично вписав в интерьер.

Nitro XV272U KF – это 27-дюймовый монитор стандарта WQHD с частотой обновления 300 Гц. Технология AMD FreeSync ™ Premium изменяет частоту обновления дисплея в соответствии с частотой обновления видеокарты, тем самым обеспечивая плавность движения на экране. Низкое время отклика 0,5 мс (G-to-G) [ ] еще больше повышает качество изображения, фактически устраняя размытость быстро движущихся объектов, чтобы обеспечить молниеносную реакцию в игровом процессе, а технология Acer Black Boost позволяет заметить больше деталей в темных местах, например, прячущихся врагов.

Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR ™ 600 и обеспечивает 90-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 и точность цветопередачи Delta E <1, делая игры еще более реалистичными. IPS-дисплей с технологией Agile-Splendor обеспечивает высокую контрастность и живые цвета даже при широких углах обзора, а технология Acer Vision Care 3.0 добавляет ряд функций, которые позволяют снизить нагрузку на глаза при длительном пользовании монитором. Например, Acer LightSense определяет уровень окружающего освещения и соответствующим образом регулирует яркость дисплея, а Acer ColorSense подстраивает цветовую температуру дисплея в соответствии с уровнем освещенности помещения. Кроме того, монитор имеет сертификат TÜV/Eyeesafe.

Монитор Nitro XV272U KF оснащен подставкой Ergostand, которая позволяет установить идеальный угол обзора, регулируя его наклон, высоту и угол поворота. Он также снабжен виджетом Acer Display Widget – инструментом, который позволяет игрокам автоматически настраивать параметры цвета и выбирать из 11 предустановленных режимов экрана, чтобы упростить работу в полиэкранном режиме.

The Acer CB273U – это 27-дюймовый монитор стандарта WQHD (2560x1440) с матрицей IPS, отличающийся насыщенным 8-битным цветом, что делает его идеальным решением для редактирования фотографий и дизайна. Acer HDR поддерживает формат HDR10, что позволяет получать более глубокие оттенки черного и более яркий белый, обеспечивая точность цветопередачи Delta E <1. Для игры в свободное время имеется технология AMD FreeSync, которая обеспечивает плавность игрового процесса и уменьшает задержку для устранения смазанности движения, чему также способствует время отклика в 1 мс.

Мониторы Acer серии CB3 обладают углом обзора 178 градусов и оснащены док-станцией, позволяя создать идеальное рабочее пространство, которое необходимо настроить только один раз. Док-станция включает в себя порт USB Type-C мощностью 90 Вт, который поддерживает подачу питания для ноутбуков, порт RJ45 Gigabit Ethernet и встроенный KVM-переключатель, который позволяет переключаться между настольными компьютерами и ноутбуками без необходимости замены мониторов, клавиатур или мышей.

Монитор обладает сертификатом TÜV/Eyeafe и оснащен различными технологиями, обеспечивающими максимальный зрительный комфорт, включая технологию Acer BlueLightShield ™ Pro, технологию Acer Flickerless для устранения мерцания экрана и технологию адаптивной подсветки [ ]. Подставка Ergostand позволяет подобрать идеальный угол обзора, регулируя наклон, высоту и угол поворота.