Acer расширяет линейку мониторов серии Predator

Компания Acer расширяет линейку игровых мониторов серии Predator. Линейка включает три модели Predator X38 S, Predator X28 и Predator CG437K S. Все мониторы призваны обеспечить лучшую производительность в играх.

Predator X28 предлагает 28-дюймовую 4K панель с частотой обновления 155 Гц с временем отклика 1 мс. Модель имеет узкие рамки, сертифицирован VESA DisplayHDR400. Монитор поддерживает NVIDIA G-SYNC и G-SYNC Esports Mode, а также NVIDIA Reflex. Монитор Predator X28 поступит в продажу в августе этого года по цене около 1299 долларов.

Predator X38 S - это 38-дюймовый изогнутый монитор с частотой 175 Гц и временем отклика 0,3 мс. Модель сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR 600. В наличии есть предустановки для игр. Цветовая гамма DCI-P3 98%, рейтинг Delta E <2. Predator X38 S поддерживает режим NVIDIA G-SYNC Esports предназначенный для соревновательных игры. Стоимость монитора составляет 1999 долларов, ожидаемая дата выхода на рынок сентябрь 2021 года.

Predator CG437K S - 42,5 дюймовый монитор с разрешением 4K (3840x2160 пикселей). Частота обновления монитора составляет 144 Гц, а время отклика 1 мс. Новинка оснащена интерфейсом HDMI 2.1. Особенностью монитор является RGB-светодиоды на задней панели. Кроме того, модель оснащена KVM-переключателем. Стоимость новинки 1799 долларов, монитор выйдет в ноябре.