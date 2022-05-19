Acer выпустила игровой монитор Predator XB273K LV

Игровой монитор Predator XB273K LV предназначен для геймеров, которым нужны самые современные игровые возможности. Монитор Acer Predator XB273K LV оснащен 27-дюймовой IPS-панелью Agile-Splendor UHD (3840 x 2160) с частотой обновления 160 Гц и временем отклика 0,5 мс (от G до G), что обеспечивает плавное изображение без разрывов. даже когда быстро движущиеся объекты быстро мчатся по экрану. Он поддерживает HDMI 2.1, имеет высокую точность цветопередачи с Delta E < 1 и сертифицирован VESA DisplayHDR 600 и TÜV Rheinland Eyesafe. Predator XB273K LV будет доступен в третьем квартале в Северной Америке по цене от 999 долларов США.