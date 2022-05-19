Acer выпустила игровой монитор Predator XB273K LV

Сегодня компания Acer анонсировала игровой монитор Predator XB273K LV.

Игровой монитор Predator XB273K LV предназначен для геймеров, которым нужны самые современные игровые возможности. Монитор Acer Predator XB273K LV оснащен 27-дюймовой IPS-панелью Agile-Splendor UHD (3840 x 2160) с частотой обновления 160 Гц и временем отклика 0,5 мс (от G до G), что обеспечивает плавное изображение без разрывов. даже когда быстро движущиеся объекты быстро мчатся по экрану. Он поддерживает HDMI 2.1, имеет высокую точность цветопередачи с Delta E < 1 и сертифицирован VESA DisplayHDR 600 и TÜV Rheinland Eyesafe. Predator XB273K LV будет доступен в третьем квартале в Северной Америке по цене от 999 долларов США.