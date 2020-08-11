Acer выпустила изогнутый монитор Acer Nitro XZ322Q с диагональю 32 дюйма

Компания Acer выпустила изогнутый монитор Acer Nitro XZ322Q с диагональю 32 дюйма.

Монитора предлагает разрешение 1080p и частоту обновлению экрана 165 Гц. Время отклика составляет 4 мс. Новинка поддерживает HDR 400. Контрастность 3000: 1, монитор предлагает широкие углы обзора 178 градусов.

Модель имеет технологии улучшения изображения, таких как AMD FreeSync, Blue Light Filter, Flicker-free technology и другие. Доступные разъемы: два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, 3,5 мм аудиоразъем. Есть два динамика по 3 Вт.

Монитор можно закрепить на стену с помощью VESA 100 на 100 мм. Acer Nitro XZ322Q можно отрегулировать по высоте, повернуть влево и вправо, а также настроить угол наклона.

Стоимость монитора Acer Nitro XZ322Q составляет 280 долларов.
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