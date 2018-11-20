Acer выпустила монитор Nitro VG270UP с 27-дюймовым экраном

Дебютировал новый монитор Acer Nitro VG270UP с поддержкой FreeSync для использования в составе игровых систем. Аппарат оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1440 точек, контрастностью 1000:1 и временем отклика 1 мс. Частота обновления достигает 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. В мониторе имеется технология Flicker-less, которая избавляет от мерцания. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея в пределах 25 градусов. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort. Приобрести новинку можно за 400 евро.