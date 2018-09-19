Acer выпустила монитор XZ271Ubmijpphzx

Компания Acer анонсировала новый монитор под названием XZ271Ubmijpphzx, который выглядит очень привлекательно и стильно, плюс подходит для игровых задач. Тут стоит отметить, что монитор получил ну очень длинное и странное название, как и все продукты от компании Acer, так что выговорить его даже не пытайтесь. Главное, что у продукта диагональ дисплея составляет 27 дюймов с разрешением 2560 на 1440 точек, это 2К разрешение и на нем играть чуточку приятнее, чем на обычном мониторе с FullHD. Во всем остальном ничего удивительного мы не заметили — вполне простой продукт, который подходит для запуска игр и работы в разного рода приложениях. Назвать его лучшим на рынке я не могу, но если вы хотите именно игровой монитор, да еще и с массой мелких бонусов, да еще и в привлекательном дизайне, то обязательно посмотрите на новинку.