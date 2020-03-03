Acer выпустила монитор с поддержкой AMD FreeSync

Компания Acer официально представила свой новый монитор, который может похвастаться высоким разрешением и поддержкой технологии AMD FreeSync. Конечно, стоит понимать, что эта технология нужна далеко не всегда, ведь бывают ситуации, когда картинку действительно разрывает из-за отсутствия синхронизации между видеокартой и монитором, а бывает, что такое случается раз в месяц. Так что делать упор на технологию AMD FreeSync я бы все же не стал, так как это больше бонус, чем основное преимущество, плюс у монитора разрешение составляет 4К, так что играть в игры на максимальном качестве картинки пользователь сможет. И, конечно, стоит помнить, что для 4К-монитора нужен еще и компьютер достаточно производительный, иначе не будет толку.