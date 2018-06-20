Acer выпустила новые мониторы

Компания Acer представила довольно интересные панели с диагональю 55 и 48 дюймов. Собственно, старшая модель интересует нас куда больше — у нее разрешение составляет 4К, большая площадь позволяет наслаждаться фильмами или играми в гостиной. Главное преимущество данных мониторов в том, что это именно монитор, а не телевизор. Отсюда убрали ТВ-тюнер, который сейчас мало кому нужен, за счет чего стоимость продукта серьезно упала. Плюс к этому, монитор выдает 60 кадров в секунду, так что вы можете играть в игры с удовольствием и получать плавную картинку. Это шикарный вариант для тех, кто хочет играть в приставку или купить какую-то приставку для телевизора и получить умное телевидение. Стоимость пока что никто не называет, но есть ощущение, что производитель планирует покорить пользователей низкой ценой.