Acer выпустит 65-дюймовый игровой монитор Big Predator с поддержкой NVIDIA G-Sync

Acer представляет свой 65-дюймовый игровой дисплей Predator Big Format с NVIDIA G-SYNC, имея большие экраны для компьютерных игр.Игровой дисплей с суперзадачей Predator основывается на тех же самых лучших спецификациях, которые могут похвастаться его маленькими моделями, и интегрирует потоковые возможности NVIDIA SHIELD для воспроизведения фильмов и телешоу в потрясающем 4K HDR.