Aerocool Cylon 4 выглядит очень стильно

Изобрести нечто новое на рынке компьютерного железа довольно трудно, ведь все уже давно изобретено и протестировано. Тем не менее, производителям нужно активно работать в направлении чего-то интересного, иначе не получится хоть как-то продавать свои устройства. У новинки под названием Aerocool Cylon 4 есть своя фирменная фишка в виде подсветки декоративного кожуха охлаждения. Это весьма важный момент, так как многие пользователи хотят не просто мощную систему, но и красивый дизайн корпуса. Пока что говорить о стоимости новинки довольно тяжело, но мы будем надеяться на то, что в скором времени производитель официально назовёт цену продукта и можно будет говорить о конкуренции с потенциальными лидерами рынка. Новинка крутая.