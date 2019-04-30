Aerocool Eclipse 12 осветит ваш ПК изнутри

В последнее время пользователи вовсе перестали обращать внимание на те устройства, которые не наделены красивой подсветкой. Зачем это делать, если сейчас буквально везде установлена эта подсветка — в оперативной памяти, твердотельных накопителях, мышках, клавиатурах, системах охлаждения. На рынке буквально нет железа, которое бы не могло похвастаться яркой красивой подсветкой. И теперь у вас будете еще и крутая возможность приобрести вентилятор Aerocool Eclipse 12, который оборудован двумя кольцами RGB-подсветки и может красиво осветить ваш шикарный корпус и все ваши комплектующие. Это действительно крутой продукт с диаметром 120 мм, который и дует хорошо, и светит красиво, и стоит адекватных денег. Просто идеальное решение.