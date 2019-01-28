Ainex GI-46U с минимальной высотой

Официально представлен новый кулер Ainex GI-46U для компактной системы, который может похвастаться высотой всего в 75 миллиметров. Это действительно очень компактная система охлаждения, которая подойдет тем пользователям, которые строго ограничены в пространстве — некоторые компактные и очень красивые корпусы страдают от недостатка пространства для установки компонентов. Оставаться вовсе без системы охлаждения нельзя, а ставить СВО иногда просто не получается из-за отсутствия места под радиатор, например. Теперь же у вас будет классная возможность получить тихую и эффективную систему для охлаждения своего процессора, которая еще и стоит вполне адекватных денег. Думаю, новинка будет пользоваться популярностью среди пользователей.