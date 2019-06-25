Aipower Wearbuds и его функции

Устройство под названием Aipower Wearbuds представляет собой влагозащищённый фитнес-браслет с 0,96-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, одновременно выполняющий роль зарядной док-станции для пары TWS-наушников, защищённых по стандарту IPX6. Емкость встроенного аккумулятора каждого из наушников — 35 мАч, самого браслета — 120 мАч.Для зарядки беспроводных наушников обычно требуется специальный кейс, носить который с собой не всегда удобно. Порой может выручить функция обратной зарядки от смартфона, но есть нюанс: она доступна лишь владельцам дорогих флагманов. Разработчики компании Aipower представили на краудфандинговой площадке Kickstarter альтернативный и доступный способ «растянуть» плейлист на 12 часов.Стоимость новинки составит 50 долларов.