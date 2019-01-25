AirPods 2 будут оснащены функцией вызова помощника Siri

AirPods следующего поколения от Apple в скором времени можно будет использовать для вызова помощника Siri. Бета-версия iOS 12.2 обнаружили новый экран настройки беспроводных наушников в 12.2, в котором четко указано, что вы сможете общаться с голосовым помощником через AirPods.

Хотя наушники, которые вы можете купить прямо сейчас, не поддерживают эту функцию. AirPods смогут распознавать команду «Hey Siri», позволяя вам вызывать голосового помощника, даже если ваш телефон находится в вашем кармане или сумке, и вам не придется нажимать на наушники. Apple еще не объявила ничего определенного о второй версии своих беспроводных наушников.