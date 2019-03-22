AirPods 2 получили улучшенные внутренние компоненты и новый чехол для беспроводной зарядки

Apple представила второе поколение интеллектуальных наушников AirPods.

Там нет никакого впечатляющего внешнего вида или функций, ориентированных на здоровье, но внутри лежит новый чип H1. Apple заявляет, что новый чип способен обеспечить повышение производительности, более быстрое время соединения, больше времени разговора и громкую связь. AirPods второго поколения также поддерживает функцию голосовой связи Hey Siri.

Новые наушники доступны со стандартным чехлом для зарядки или совершенно новым Qi-совместимым чехлом для беспроводной зарядки, причем последний можно приобрести отдельно для оригинальных владельцев AirPods. Новые AirPods со стандартным чехлом для зарядки продаются по той же цене, что и оригиналы - $ 159. Однако, за комплект с новым чехолом для беспроводной зарядки вам придется выложить $ 199. Также его можно приобрести отдельно за $79.