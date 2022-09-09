AirPods Pro 2 можно заряжать зарядкой от умных часов

Позавчера Apple анонсировала новые Apple Watch Series 8 и AirPods Pro 2 с множеством обновлений. Новые AirPods имеют более длительный срок службы батареи: до шести часов прослушивания без подзарядки при включенном активном шумоподавлении. С новым чехлом для зарядки вы сможете в общей сложности получить 30 часов прослушивания музыки. Для сравнения, оригинальные AirPods Pro показали общее время прослушивания 24 часа. Кроме того, со вторым поколением AirPods Pro 2 получили еще один способ зарядки наушников. AirPods Pro 2 предложит пользователям улучшенные впечатления от прослушивания благодаря в 2 раза лучшему активному шумоподавлению, но самое интересное, что раньше у вас было два способа зарядить AirPods Pro — через беспроводную зарядку Lightning и MagSafe.

В последней версии Apple добавила еще один способ зарядки AirPods Pro 2. Теперь у вас есть возможность заряжать AirPods Pro 2 с помощью зарядного устройства Apple Watch. Просто поместите чехол для зарядки на чехол для зарядки Apple Watch, и он будет заряжаться по беспроводной сети. Эта функция является эксклюзивной для AirPods 2, поскольку оригинальная модель может заряжаться только с помощью кабеля Lightning и MagSafe. В целом, новую модель теперь можно заряжать тремя различными способами. Новые AirPods Pro доступны по цене 249 долларов, а предварительные заказы начнутся в пятницу, 9 сентября. Довольно интересное нововведение, которое многим пользователям точно понравится.