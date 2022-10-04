AirPods Pro 2 получили более ёмкую батарею

Пользователи достаточно часто жалуются на то, что на рынке беспроводных наушников нет кардинальных изменений на протяжении вот уже многих лет. На деле это, безусловно, не так, но чтобы заметить действительно важные апгрейды нужно будет смотреть очень глубоко и изучать важные параметры устройства. Например, в процессе анонса наушников AirPods Pro 2 стало ясно, что у новинки достаточно хорошее подавление шума, но помимо этого устройство вроде как ничего нового не получило. Но это не так — производитель интегрировал в эти наушники батарею ёмкостью на 15% больше, что для беспроводных наушников на самом деле действительно важное преимущество. На текущий момент именно автономность работы — важнейшая проблема, с которой сталкиваются пользователи.

При этом увеличение объёма важно не только из-за того, что теперь вместо шести часов работы вы получите 6 часов и 20 минут, а в том, что батарея будет изнашиваться медленнее. Здесь стоит уточнить, что с ходом времени после определённого цикла зарядок наушники теряют ёмкость аккумулятора — это стандартная тема для всех устройств с литий-ионными батареями. Но если изначально объём батареи большой, то необходимости переживать о быстрой потере ёмкости отпадает. И, конечно, не стоит забывать, что AirPods Pro 2 сами по себе являются лучшими наушниками на рынке — компании просто нет смысла делать устройство гораздо лучше, так как все основные фишки оставляют на потом. Эта стратегия работает абсолютно у всех.