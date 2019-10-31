AirPods Pro не подлежат ремонту

2019-10-31, Автор - Anna; Продукт - Apple AirPods Pro ; [80]
Новые AirPods Pro от Apple кажется важным шагом вперед с точки зрения качества звука и простоты использования. Беспроводные наушники за $ 250 являются первыми от Apple с активным шумоподавлением и насадками трех размеров для большего комфорта.

Интернет ресурс iFixit завершил традиционный демонтаж последних AirPods от Apple. Организация присудила наушникам нулевую ремонтопригодность, отметив, что их «склеенная конструкция и отсутствие запасных частей делает ремонт нецелесообразным и неэкономичным».

Это означает, что, как только батарея в AirPods Pro разряжается и в конечном итоге умирает, у вас нет другого выбора, кроме как утилизировать их.

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