AirPods Pro не подлежат ремонту

Новые AirPods Pro от Apple кажется важным шагом вперед с точки зрения качества звука и простоты использования. Беспроводные наушники за $ 250 являются первыми от Apple с активным шумоподавлением и насадками трех размеров для большего комфорта.

Интернет ресурс iFixit завершил традиционный демонтаж последних AirPods от Apple. Организация присудила наушникам нулевую ремонтопригодность, отметив, что их «склеенная конструкция и отсутствие запасных частей делает ремонт нецелесообразным и неэкономичным».

Это означает, что, как только батарея в AirPods Pro разряжается и в конечном итоге умирает, у вас нет другого выбора, кроме как утилизировать их.