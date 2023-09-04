AirPods Pro получат порт USB Type-C

На мероприятии Wonderlust, которое состоится 12 сентября, компания Apple планирует представить множество новых продуктов и обновления для своих операционных систем. И, что немаловажно, появилась информация о том, что компания оснастит наушники AirPods Pro зарядным кейсом с поддержкой порта USB Type-C. Важно отметить, что на самом деле компания Apple перейдёт на порт USB Type-C в линейке iPhone 15, чего многие пользователи ждали на протяжении многих лет. Для конечного пользователя имеет смысл иметь устройства, которые можно заряжать через один кабель USB Type-C вместо того, чтобы хранить сразу несколько кабелей для каждого отдельного устройства. Теперь же появились данные, что Apple добавит порт USB Type-C в AirPods, чтобы сделать все гаджеты в экосистеме универсальными.

Ведь постепенно компания откажется от порта Lightning во всех своих продуктах и заменит его на USB Type-C. Это существенно изменит отношение пользователей к устройствам, купленным ранее, потому что теперь им нужно либо покупать новые гаджеты, либо искать переходники на USB Type-C. В конечном итоге всё равно все перейдут на новый разъём, который можно использовать с планшетом, ноутбуком, смартфоном, наушниками и многими другими гаджетами, что вынудит покупать все эти гаджеты нового поколения. Вероятно, таким образом Apple планирует поднять продажу своих второстепенных продуктов, которые ужасно продавались в последнее время. Вопрос лишь в стоимости новых гаджетов с USB Type-C.
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