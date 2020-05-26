AirPods могут получить функции биометрических измерений

В будущем AirPods могут присоединиться к Apple Watch в качестве монитора здоровья.

Apple может включить датчики внешней освещенности (ALS) в новое поколение AirPods в ближайшие один-два года. Хотя информация о функциях ALS не предоставляется, считается, что они могли бы проводить биометрические измерения, такие как мониторинг частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом.

В то же время применение подобных датчиков в AirPods в том их виде, размере и положении в ушной раковине маловероятно. Apple уделяет большое внимание состоянию здоровья пользователей своих гаджетов, и вполне вероятно, что скоро появится больше продуктов Apple с функциями мониторинга состояния.