Гарнитуру Audio-Technica ATH-M50xSTS-WL StreamSet оценили в 300 долларов

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент гарнитур StreamSet своей первой беспроводной моделью ATH-M50xSTS-WL. Новинка ориентирована на стримеров, геймеров и контент-мейкеров, которые хотят фирменное студийное звучание мониторных наушников ATH-M50x и профессиональный микрофон в одном корпусе.

Новинку оснастили фирменными 45-мм излучателями с редкоземельными магнитами и катушками CCAW для точного воспроизведения всего диапазона частот и глубокого баса, чувствительным кардиоидным конденсаторным микрофоном на гибкой штанге с автоотключением при подъеме и функцией sidetone для контроля собственного голоса, а также адаптивной системой шумоподавления с двумя уровнями интенсивности. Беспроводную связь с ПК и консолями обеспечивает цифровой USB-трансивер, работающий на частоте 2,4 ГГц с минимальной задержкой, а встроенный аккумулятор рассчитан на 24 часа непрерывной работы с возможностью одновременной зарядки и передачи звука по кабелю. Цена гарнитуры составила 300 долларов.