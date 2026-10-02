Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds On

Компания Samsung официально вышла на рынок беспроводных наушников с креплением-клипсой, представив новую модель для пользователей, предпочитающих открытый формат прослушивания. Galaxy Buds On располагаются вокруг уха, а не перекрывают слуховой канал, благодаря чему пользователь лучше слышит происходящее вокруг. Представители Samsung заявили, что компания изучила особенности различных форм ушей и соответствующим образом настроила расположение динамиков, аккумуляторов и гибкой дужки. Сенсорные элементы управления на задней части наушников позволяют переключать музыку и управлять звонками, не доставая смартфон. За воспроизведение звука отвечают динамики TwinBoost, разработанные для улучшения передачи низких частот.

Автоматическая регулировка громкости адаптирует уровень звука к окружающей обстановке, кроме того, наушники получили систему Audio Leakage Reduction, которая уменьшает утечку звука, неизбежную для открытой конструкции. Также стоит отметить, что Galaxy Buds On работают на платформе Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform в связке с усилителем и обеспечивают до 9,5 часа воспроизведения музыки от одного заряда. Для звонков предусмотрены три микрофона, датчик Voice Pickup Sensor на основе костной проводимости и алгоритмы машинного обучения, способные отделять голос пользователя от окружающего шума. Интеграция Galaxy AI обеспечивает доступ к Gemini Live с помощью голосовых команд — это весьма полезно.